Mercato, retroscena Willian: Juve e Inter rimandate, avrebbe voluto la Roma

Willian in estate lascerà il Chelsea. Il brasiliano ha confermato che la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza non è andata a buon fine e andrà via dai Blues. Su di lui c’è un retroscena raccontato da ilmessaggero.it: è stato proposto alla Roma, e grazie alla presenza di Fonseca i giallorossi erano anche saliti in cima alle preferenze dell’esterno. A spegnere sul nascere l’operazione ci ha pensato la richiesta del giocatore: un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Adesso su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia ma soprattutto Arsenal e Tottenham in Premier League, che è il campionato dove Willian vorrebbe restare.