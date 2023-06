Mercato, per N’Dicka il Milan tenta il blitz ma la Roma ha pronto il contratto

La Roma ha raggiunto un accordo con Evan N'Dicka, centrale difensivo dell' l'Eintracht Francoforte in scadenza di contratto il 30 giugno ma, come riferisce Sky Sport, sul francese di origini camerunensi il Milan ieri ha provato il blitz in extremis. Pinto, comunque, confida di chiudere l'operazione: è già pronto un contratto quinquennale per il classe 1999 che fa diventare troppo tardivo il tentativo dei rossoneri.