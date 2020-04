Jesus Corona è una delle stelle del calcio messicano. Come riporta il quotidiano portoghese A Bola, l’attaccante del Porto in questa stagione (2 gol e 17 assist) ha attirato l’attenzione di diversi club europei come Siviglia, Valencia, Schalke 04, Everton e West Ham. Il classe ’93 in Italia piace molto all’Inter e alla Roma. Le due italiane quindi dovranno lottare e superare le forte concorrenza per assicurasi l’esterno messicano.