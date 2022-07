Mercato, l’intreccio tra Dybala e Ronaldo che mette al palo la Roma

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono finiti nel mirino della Roma . Sono loro i nomi caldi per l'attacco dei giallorossi, anche se dalla società non filtra nulla, anzi. Ma i due ex Juventus , stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, si allontanano sempre di più dalla Capitale e sono al centro di un intreccio davvero interessante.

Oggi, infatti, l'entourage del calciatore argentino è a Londra per incontrare il Manchester United, molto spaventato dal possibile addio di CR7 ai Red Devils. Non è una novità che il portoghese non sia contento della sua seconda esperienza in Inghilterra e che vorrebbe andare via. Il Bayern Monaco è una destinazione gradita, ma le cose potrebbero andare in porto solo se Robert Lewandowski riuscirà a indossare la casacca del Barcellona il prossimo anno. Una reazione a catena tra i grandi attaccanti, insomma, che mette al palo la Roma, e non fa ben sperare i tifosi giallorossi.