Mercato, la Roma spinge per Singo. Cairo corre ai ripari: proposto il rinnovo

Prima del match di sabato, Roma e Torino si sfidano anche in chiave mercato. Come riportato da Tuttosport, il club giallorosso avrebbe contattato entourage di Singo su espressa volontà di José Mourinho. Il contratto dell'esterno granata scadrà nel 2024 e Tiago Pinto sta cercando di portarlo nella Capitale per una cifra inferiore rispetto alla valutazione del calciatore proprio in virtù dell'imminente scadenza. Il Torino però è corso subito ai ripari con Cairo che avrebbe iniziato i colloqui con l'agente di Singo per il rinnovo del contratto.