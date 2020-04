Mercato, la Roma lavora al prestito di Kean. Everton su Smalling

Continua il pressing della Roma su Moise Kean. L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton non ha consegnato al talento italiano lo spazio desiderato e Petrachi, già nell’ultima sessione di mercato, ha sempre preso in considerazione il giovane centravanti come valida alternativa per il ruolo di vice–Dzeko. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, l’Everton starebbe pensando di lasciar partire Kean e da Trigoria si lavora al prestito, con un’opzione per il suo acquisto al termine della prossima stagione. Ai Toffees interessa anche Chris Smalling: gli inglesi avrebbero preso informazioni dal Manchester United nel caso in cui la Roma non riuscisse a riscattarlo nella prossima finestra.