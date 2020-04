Mercato, la Roma fissa gli obiettivi: Vertonghen a parametro zero e Firpo in prestito

Il riscatto di Chris Smallling alla Roma appare sempre più complicato e la Roma, di conseguenza, si rimbocca le maniche e cerca il suo sostituto, riporta “Il Messaggero”. Il nome di Jan Vertonghen, del Tottenham, è stato accostato frequentemente alla società giallorossa: svincolato in estate dalla squadra inglese, farà ancora di più gola a Petrachi per i prezzi al ribasso derivanti dalla sua operazione di trasferimento, che correrebbero in soccorso anche alle casse del club. Lo stesso Vertonghen aveva dichiarato nei giorni precedenti di aver ricevuto “proposte interessanti dall’Italia”. Sulla fascia sinistra, nel ruolo di vice Kolarov, torna il nome di Junior Firpo del Barcellona. I blaugrana sono disposti a cederlo in prestito e resta un obiettivo nel mirino di Petrachi, pronto a portarlo nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.