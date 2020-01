Lo scambio tra Politano e Spinazzola non ha fermato il bisogno della Roma di trovare un sostituto a Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società giallorossa continua a valutare il profilo di Dries Mertens per il mercato estivo. Il centravanti del Napoli è in scadenza di contratto a giugno e su di lui non ci sarebbero solamente i giallorossi: le sirene inglesi squillano infatti dall’Arsenal di Mikel Arteta.