Mercato, Kalinic saluta a giugno: la Roma non vuole il riscatto

Aveva interrotto il digiuno dal gol ed era riuscito finalmente a tornare decisivo sul campo: la vittoria della Roma contro il Cagliari, ieri alla Sardegna Arena, è passata in larga parte dai piedi di Nikola Kalinic. L’attuale vice–Dzeko però si era reso protagonista, nei mesi scorsi, solamente di alcuni problemi fisici (la frattura del perone tra tutti) ed aveva attirato su di sé le critiche dell’ambiente romano a causa della poca incisività sul rettangolo di gioco. Secondo quanto riporta calciomercato.com, sarebbero proprio i suoi continui problemi fisici a spingere la Roma a chiudere l’esperienza del croato in giallorosso: la cessione societaria alle porte e il cambio dirigenziale sembrano voler allontanare Kalinic dalla Capitale, determinando in futuro il mancato riscatto del giocatore.