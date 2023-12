Mercato, il Galatasaray punta Spinazzola: in corsa anche due club dell’Arabia Saudita

Manca poco all'inizio del mercato invernale e la Roma sta già lavorando sia in chiave entrata che in chiave uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Trigoria, è Leonardo Spinazzola. L'esterno di Foligno ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per il momento non c'è stato alcun passo avanti per l'eventuale rinnovo. Come riportato da SkySport, su di lui è piombato il Galatasaray, club in buoni rapporti con la Roma dopo l'affare Nicolò Zaniolo. Oltre ai giallorossi di Turchia, si starebbero muovendo anche due club dell'Arabia Saudita che dopo averlo tentato la scorsa estate (in particolare l'Al Shabab), sarebbero pronti a piazzare il colpo con qualche mese di ritardo. Spinazzola ha fin qui collezionato 15 presenze (947 minuti) arricchite da 1 gol contro il Milan e 2 assist.