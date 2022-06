Mercato, dall’Inghilterra: Tottenham a un passo da Spence. Piaceva anche alla Roma

Il Tottenham si appresta a chiudere un altro colpo confermandosi come una delle squadra più attive in questo calciomercato. Perisic, Forster, Bissouma e Richarlison non sono bastati a Conte e Paratici. Secondo Sky Sports, infatti, gli inglesi sarebber0 molto vicini a raggiungere l'accordo col Middlesbrough per Djed Spence. Sull'ala c'era l'interesse anche della Roma che però è stata battuta sul tempo dagli Spurs, autori di un'offerta intorno ai 15 milioni. La fumata bianca potrebbe arrivare già nel weekend. Sarebbe il secondo giocatore soffiato ai giallorossi dal club di Londra che tra pochi giorni accoglierà in prestito anche Lenglet dal Barcellona.