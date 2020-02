Mercato, dalla Spagna: Nacho via dal Real a zero, c’è anche la Roma

Il calciomercato si è appena concluso, ma la Roma rimane sempre vigile sul mercato. Come riportato da Don Bàlon, infatti, i giallorossi sarebbero interessati a Nacho Fernadez. Il difensore del Real Madrid è in scadenza a giugno ma il rinnovo non sembra essere nell’aria, visti pochi gettoni stagionali. In questa stagione lo spagnolo ha visto di rado il campo: solo 9 solo le presenze. Con un’occasione così ghiotta, sono molte le società ad essere interessate al giocatore. Oltre alla Roma è da registrare un interesse di altre due squadre italiane, Napoli e Lazio. In Spagna piace a Valencia e Villarreal.