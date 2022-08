Mercato, dalla Spagna: la Roma in pole per Saul dell’Atletico Madrid

Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è fuori dai piani del tecnico Simeone per questa stagione

La Roma sarebbe in pole position per Saul dell'Atletico Madrid. A riferirlo è la testata spagnola Gol Digital, che afferma come il giocatore stia prendendo in seria considerazione tante offerte, ma l'interesse del club giallorosso nei suoi confronti sarebbe l'idea che lo "stuzzicherebbe" di più. Il centrocampista piace molto a José Mourinho e potrebbe essere il sostituto ideale dopo l'infortunio di Wijnaldum. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è fuori dai piani del tecnico Simeone per questa stagione.