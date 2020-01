Nuova pista di mercato per Krzysztof Piatek. L’attaccante del Milan, seguito da vicino anche dalla Roma, piace molto all’Aston Villa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ieri sera un emissario del club inglese era a San Siro per visionare da vicino il polacco contro la Sampdoria: il Milan chiede una cifra tra i 28 e i 30 milioni di euro per cederlo subito. L’ex Genoa, dopo le ultime prestazioni deludenti, rischia di sedersi in panchina per far spazio a Ibrahimovic.