Matic-Roma, tra martedì e mercoledì l’incontro con l’entourage per i dettagli

Quasi fumata bianca per l'arrivo dell'ex United alla corte di Mourinho

Praticamente, per vedere Nemanja Matic (di nuovo) alla corte di José Mourinho manca solo l'ufficialità, e qualche dettaglio da limare tra l'entourage del mediano serbo ex Manchester United e la Roma. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, tra martedì e mercoledì la società giallorossa e l'agente del giocatore ci sarà un incontro in cui ci si metterà d'accordo per il contratto - proposta sul piatto 3,5 milioni netti a stagione più bonus - di un anno con opzione per un altro.