Marotta sullo scambio Dzeko-Sanchez: “Non c’è mai stata una negoziazione concreta”

C’è stato un momento, pochi giorni fa, nel quale lo scambio che avrebbe portato Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma sembrava potesse concludersi con l’accordo tra le due società. Invece la trattativa è saltata, e l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così a Sportitalia: “C’è stata audacia degli agenti, al di là di un cordiale incontro tra i diesse non si è mai entrati nel vivo di una negoziazione concreta. Non c’era necessità da parte nostra di provarci di un giocatore se non per esplicita richiesta”.

A Sky Sport, il dirigente ha ribadito il concetto: “L’audacia espressa dai procuratori è andata oltre la logica di una potenziale trattativa. Al di là dell’incontro cordiale, che è avvenuto, non c’è mai stata una negoziazione“.