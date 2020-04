L’ex stella del Chelsea: “Pedro parte sicuramente, Willian punto interrogativo”

Con le probabili partenze di Cengiz Under a destra e Diego Perotti a sinistra, la Roma è già in cerca di esterni che possano fare al caso di Fonseca per la prossima stagione. L’identikit ideale porta a Pedro del Chelsea: esperto, vincente e che può giocare su entrambe le fasce. Di lui ha parlato l’ex stella del Chelsea degli anni ’80 Pat Nevin: “Pedro sta lasciando il club da quello che ho capito – ha detto a West London Sport – mentre c’è un punto interrogativo per Willian. Ma i tifosi devono esserne preoccupati? Assolutamente no. Pulisic sta tornando al top, c’è anche Hudson-Odoi”. Poi sul calcio post coronavirus: “Ho la sensazione che il Chelsea andrà bene. Finanziariamente non è messo poi così male, poi i giovani ci sono e cresceranno e questo è fantastico”.