Lazio, contatti con Zaniolo: lo vuole Lotito. La Roma ha la percentuale sulla rivendita

Nel terremoto in atto alla Lazio, la società sta pensando anche e soprattutto al futuro. E tra le idee per la panchina ci sarebbe anche Gennaro Gattuso, dopo il naufragio dell'avventura al Marsiglia che sta volando dopo il suo esonero. Non solo, perché come aggiunge 'tuttomercatoweb.com', Lotitovorrebbe addirittura Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma tornerà in estate al Galatasaray dal prestito all'AstonVilla non proprio esaltante. Il patron biancoceleste avrebbe individuato nell'attaccante classe '99 il profilo ideale per rinforzare la Lazio e ci sarebbero stati già dei contatti. Una situazione da monitorare, comunque non semplice proprio per il suo passato a Trigoria ma la pista può scaldarsi. Alla finestra anche Milan, Fiorentina e Napoli. Va sempre ricordato che alla Roma spetteranno 2 milioni di euro in caso di qualsiasi futura venditasopra i 20 milioni da parte del Galatasaray. Altrimenti, a Trigoria arriverà il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e i 16,5 milioni spesi dai turchi un anno fa ai giallorossi. Che ovviamente verrebbero versati, in questo caso, grazie alla Lazio.