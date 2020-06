La Roma rilancia per Zaniolo: club disposto al rinnovo, palla al prossimo ds

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di riassaporare il campo e l’allenamento insieme ai compagni. Potrà farlo da domani, anche se con la Primavera di Alberto De Rossi. Il rientro in gruppo con Fonseca dovrà ancora aspettare, anche se verrà reinserito in lista Uefa. E intanto la Roma vuole blindare il suo talento, a prescindere dal proprietario del club: sia Pallotta che Friedkin sanno che il classe ’99 dovrà essere il punto della nuova partenza. Un punto fermo per la società come lo è già per i tifosi, visto che la sua maglia – insieme a quella di Dzeko – è la più venduta. Per questo, come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, nonostante una politica di tagli e spending review, la dirigenza sta pensando anche a un altro rinnovo di contratto. Quasi un anno fa Zaniolo ha firmato il prolungamento fino al 2024, ma il suo stipendio resta uno dei più bassi della rosa. In ogni caso sarà una questione che passerà nelle mani del nuovo ds, ruolo ancora vacante dopo la sospensione di Petrachi. Che alla sua presentazione aveva bacchettato pubblicamente Nicolò, non proprio contento di quell’uscita da parte del dirigente salentino.