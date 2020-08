La Roma cerca un direttore sportivo: torna di moda Bonato

È un momento di passaggio in casa Roma, anche e soprattutto a livello societario. I problemi con Petrachi e la conseguente sospensione ufficiale, hanno lasciato vacante il posto di direttore sportivo. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, i giallorossi hanno riallacciato i contatti con Nereo Bonato. Dopo i colloqui andati in scena due anni fa, potrebbe tornare in auge il nome dell’ex Udinese e attuale ds della Cremonese. Bonato torna quindi ad avvicinarsi alla Roma, con un ruolo che ricoprirebbe sempre accanto a Franco Baldini. Mentre De Sanctis resta in cima ai pensieri dell’Ascoli.