La Juventus ha messo gli occhi su Zaniolo: c’è un piano per portarlo a Torino

Nicolò è la prima alternativa per il dopo Dybala che andrà via dai bianconeri a giugno

La Juventus ha messo gli occhi su Zaniolo, come riporta Calciomercato.com c'è un piano per portare Nicolò a Torino la prossima stagione. L’idea è quella di rinnovare la squadra con giovani di talento e prospettiva, ancora meglio se italiani. I primi contatti con l’agente del 22 giallorosso risalgono a dicembre, il ragazzo ha confermato tutto il proprio gradimento per la soluzione. La richiesta della Roma è alta, almeno 50 milioni di euro. La Juventus ha proposto McKennie, con la possibile cessione di Veretout a giugno Pinto dovrà regalare un sostituto a Mourinho. e. Le società iniziano a programmare l’inizio di una trattativa, Zaniolo alla Juve è una pista che può prendere quota a stretto giro di posta.