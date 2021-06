Juventus su Belotti, Cairo fa muro: “Mai nella vita”

La Juventus mette Andrea Belotti nella lista di attaccanti che sta valutando per il mercato. Non è in prima fila, ma c’è. Non sarà il sostituto di Ronaldo, ma come le opzioni Milik e Dzeko (anche lui nel mirino dei bianconeri), potrebbe...

