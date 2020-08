Izzo cerca squadra, la Roma ci pensa: Fonseca può chiederlo alla nuova dirigenza

Izzo continua a cercare una squadra. L’Inter si è defilata e sta seguendo altri profili più di qualità. Sta, per esempio, provando ad inserirsi nel discorso Smalling, visto che ha rapporti eccellenti con il Manchester United. Timidissimo apprezzamento dell’Atalanta, subito rientrato per le richieste di Cairo, e uno – riporta “Tuttosport” – dalla Roma, prima che arrivasse il cambio di proprietà. Ma Fonseca, se come sembra sarà confermato, potrebbe nuovamente chiederlo alla nuova dirigenza. I giallorossi hanno sempre seguito con grande attenzione i difensori granata. In questo discorso qualche possibilità va concessa anche al Napoli, la squadra preferita dal giocatore originario del capoluogo campano, soprattutto se De Laurentiis dovesse vendere Koulibaly in Premier, visto che il Manchester United ha offerto 70 milioni. Se non si dovesse trovare una sistemazione italiana per Izzo che soddisfi tutti (soprattutto il Toro che valuta il cartellino del giocatore dai 20 ai 25 milioni), si cercherà una soluzione all’estero.