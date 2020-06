In Inghilterra sicuri: Pedro ha l’accordo con la Roma. Contratto biennale da 3 milioni

Pedro si avvicina a grandi passi alla Roma. Le parti infatti avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in giallorosso dello spagnolo. Come riporta il sito britannico theathletic.com, l’ex Barcellona ha raggiunto l’intesa con il club capitolino sulla base di un contratto biennale. L’ingaggio dell’attaccante sarà intorno ai 3 milioni di euro circa, 2.7 milioni di sterline. Da sottolineare che nell’accordo figurerebbe anche un’opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Pedro ormai vuole lasciare il Chelsea e non sarebbe minimamente intenzionato a prolungare il proprio contratto oltre il 30 giugno. In questo modo il classe ’87 non potrà aiutare i Blues fino al termine della stagione.