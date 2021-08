Florenzi-Milan nel vivo: la Roma può chiudere la cessione questa settimana

Trattativa per l'ex capitano nel vivo. Il procuratore Lucci media per cucire la distanza

La Roma cede gli ex capitani. Dopo Dzeko, da oggi nuovo giocatore dell'Inter, toccherà a Florenzi. La trattativa con il Milan è entrata nel vivo e, come fa sapere Sky Sport, può chiudersi entro questa settimana. Il procuratore Lucci (agente anche del bosniaco) sta lavorando per avvicinare i club a un punto d'incontro e nelle prossime ore si potrà raggiungere l'obiettivo. Tutte le parti vogliono la stessa cosa. L'ostacolo ancora non superato sta nella formula dell'operazione: il Milan spinge per il prestito con diritto di riscatto e obbligo legato alla qualificazione in Champions, la Roma vuole essere certa questa volta di monetizzare per non ritrovarsi tra un anno nelle stesse condizioni. Liberare il monte ingaggi da uno stipendio oneroso come quello di Florenzi è una priorità per Roma, che spera però anche di mettere a bilancio una plusvalenza.