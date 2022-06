Diawara sulla cessione: “Voglio giocare di più. Mi piacerebbe la Liga”

Dopo aver rifiutato molte destinazioni, è stato notificato a Diawara il rischio concreto di finire fuori squadra. Ora il centrocampista è alla ricerca della squadra giusta che possa rilanciarlo permettendogli di mettere alle spalle il periodo di inattività con Mourinho. "Vorrei un club dove giocare di più, non dipende solo da me - ha rivelato il centrocampista ad 'As' - a gennaio avevo scelto il Valencia ma non so perché non si è chiusa". La chiosa è concentrata sul campionato spagnolo: "La Liga mi piace, aspetto un’opportunità”