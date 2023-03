Dall’Inghilterra: Loftus-Cheek via dal Chelsea a fine stagione. Ci sono Roma e Milan

Questa sera la sfida contro la Real Sociedad, domenica il derby. Questa settimana sarà decisiva per ila stagione della Roma che nel frattempo pensa anche al futuro. Come riportato dal portale britannico Football Insider, i giallorossi seguono con attenzione Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista classe '96 è destinato a lasciare il Chelsea in estate vista l'incredibile concorrenza nata dalle ultime due folli finestre di mercato messe in atto dal club di Stamford Bridge. Il contratto è in scadenza giugno 2024 e su di lui si stanno muovendo tante altre società di Premier League oltre al Milan. In questa stagione 26 partite giocate (1625 minuti) arricchite da un solo assist.