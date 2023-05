Dall’Inghilterra: anche la Roma può pensare a Maguire. Ma l’ingaggio è astronomico

C'è anche la Roma tra le possibili pretendendi a Harry Maguire. Il centrale del Manchester United ha perso la titolarità, ma in generale fatica a ritrovarsi dopo una lunga serie di errori. Per i Red Devils, che lo hanno pagato 87 milioni ormai 4 anni fa, resta un patrimonio da non sperperare e per questo la cessione è tra le opzioni principali. A Old Trafford, però, si valuta anche un prestito di un anno per permettergli di rilanciarsi e tornare con un po' di fiducia in più. Maguire è stato accostato a Inter, Juventus e Milan ma - come riporta 'givemesport.com' - anche la Roma potrebbe diventare una possibilità. L'esempio da seguire è quello di Chris Smalling, che si è rilanciato proprio in giallorosso e ora è uno dei difensori migliori in Italia. A Manchester si pensa che la Serie A possa essere il campionato ideale in questo senso, anche se ovviamente la Premier resta l'opzione principale. Il rinnovo di Smalling potrebbe giocare a suo favore, ma ci sarebbe da superare un ostacolo decisamente importante e complicato: l'ingaggio di Maguire. L'ex Leicester guadagna circa 10 milioni a stagione, impensabili per la Roma, con lo United che dovrebbe contribuire chiaramente per più di metà. Al momento uno scenario difficile, se non impossibile, da ipotizzare.