Dalla Spagna: Allegri rifiuta la Roma e aspetta il Real Madrid, è la prima scelta di Perez

L’incrocio tra Massimiliano Allegri e Tiago Pinto oggi a Milano è stato sicuramente suggestivo, per quando potrebbe essere stato realmente casuale. Soprattutto dopo le indiscrezioni di questi giorni che volevano il tecnico toscano già vicino a un accordo con i giallorossi e primissima opzione in caso di addio di Fonseca. Secondo ‘sport.es’, però, l’ex Juventus avrebbe rifiutato diverse offerte tra cui l’ultima, ovvero quella della Roma. Allegri aspetterebbe invece segnali dal Real Madrid, che ora ha eletto l’allenatore livornese come primo obiettivo se dovessero decidere di separarsi da Zidane.