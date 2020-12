Crisi Strootman, il Marsiglia lo mette in vendita. Ma l’ingaggio è un problema

L’avventura di Kevin Strootman con il Marsiglia è stata un flop. L’olandese, costato 25 milioni di euro al club francese, potrebbe essere ceduto a gennaio. Come riporta il quotidiano transalpino ‘La Provence’, l’ex Roma è nella lista trasferimenti per il mercato che comincerà a breve, ma il suo ingaggio importante (circa 5 milioni di euro) complica ogni trattativa.

In stagione con Villas-Boas ha giocato appena 202 minuti e in una sola occasione è partito titolare. Anche con la nazionale olandese le cose non vanno per il meglio. L’ultima presenza risale al 2019 e il ct de Boer non sembra aver intenzione di puntare su di lui per i prossimi Europei. Per dare una svolta alla carriera Strootman potrebbe decidere di accettare un ingaggio più basso e rimettersi in gioco. In passato si è parlato di un ritorno alla Roma (possibilità che farebbe felici molti tifosi), ma per il momento nessun discorso tra giallorossi e Marsiglia è stato intrapreso.