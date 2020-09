Chelsea, rifiutato il prestito di Rudiger al PSG: i Blues vogliono cederlo a titolo definitivo

Antonio Rüdiger come sostituto di Chris Smalling per la difesa della Roma. Da due giorni l’indiscrezione di mercato ha lanciato l’ipotesi di un ritorno del tedesco nella capitale, dopo la sua precedente esperienza in giallorosso. Sul difensore, però, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain: secondo quanto riportato da RMC Sport, il club francese avrebbe proposto al Chelsea un prestito con opzione per il riscatto, formula rispedita al mittente dagli stessi Blues. Il club londinese vuole infatti che Rüdiger venga acquistato a titolo definitivo per fare cassa e continuare con il mercato in entrata.