Carnevali: “La Roma voleva Frattesi, ma avevamo già venduto Scamacca e Raspadori”

Giovanni Carnevali torna a parlare, tra le altre cose anche di Davide Frattesi e della sua permanenza al Sassuolo nonostante la trattativa con la Roma. "Soddisfatti di averlo trattenuto? È stato uno dei giocatori per cui abbiamo avuto richieste, specie dalla Roma all'inizio del mercato, ma poi non si è concretizzato nulla e non volevamo cederlo dopo aver venduto Raspadori e Scamacca" , ha detto l'ad neroverde al Festival dello Sport di Trento come riportato da 'tuttomercatoweb.com'.

Nessun club italiano ha fatto richieste per Scamacca? "No, e questo ci dispiace. Mi avrebbe fatto piacere vederlo ancora nel nostro campionato, è un giovane ed è in Nazionale. Il valore di mercato però era alto e in Italia la situazione è difficile. Per fortuna ci sono i club di Premier che possono permetterselo. Siamo soddisfatti di questa cessione".