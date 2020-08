Cardinali saluta e va al Matelica: “Alla Roma ho appreso tanto. Qui progetto serio”

Matteo Cardinali saluta la Roma. Il giovane portiere classe 2001, da tempo nel giro della prima squadra, convocato anche nella trasferta di Duisburg col Siviglia, è un nuovo calciatore del Matelica. Il club marchigiano che milita in Serie C ha dato l’annuncio sul proprio sito ufficiale, riportando anche le prime parole di Cardinali da giocatore biancorosso: “Sinceramente non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Per me si tratta della prima fuori casa, e sono entusiasta. Sarà un processo sicuramente stimolante. Alla Roma ho appreso tanto, sempre a contatto con portieri di grande esperienza e professionalità. Da ognuno di loro ho cercato di rubare qualcosa. La chiamata del Direttore Micciola mi ha convinto. Mi sono sentito fortemente voluto, mi è stato illustrato un progetto serio, con un bel mix di giovani e giocatori più esperti, in una cornice tranquilla, ma con una società ambiziosa e determinata a far bene. Non potevo chiedere di meglio per mettermi alla prova e provare a dimostrare le mie qualità”.

Poi le dichiarazioni dello stesso Micciola, ds del Matelica: “Ringrazio la Roma e il suo direttore Morgan De Sanctis per la serietà con cui è stata condotta tutta la trattativa. Cardinali è sicuramente un giocatore di cui sentiremo parlare. Lo abbiamo osservato e subito ci ha impressionato positivamente. Arriva da noi un profilo giovane, ma di grande prospettiva, a cui daremo una la possibilità di fare un bel percorso di crescita. Abbiamo molta fiducia in lui e siamo sicuri che si impegnerà al massimo per ripagare questa stima in campo e dimostrare a tutti il suo valore”.