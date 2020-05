Calciomercato Roma, vicina la fumata bianca per Schick: giallorossi verso il sì allo sconto

Fumata bianca in arrivo per Patrik Schick. Roma e Lipsia sembrerebbero infatti aver trovato la giusta quadra per la sua cessione. Dopo una stagione esaltante con 7 gol e 3 assist in 19 partite l’attaccante ceco è sempre più vicino a rimanere in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Samp è infatti in prestito dalla Roma, ma i tedeschi non hanno intenzione di pagare l’intera cifra pattuita la scorsa estate di 28 milioni di euro. I giallorossi però avrebbero accettato lo sconto di tre milioni offerto dal club di proprietà della RedBull. L’unica condizione affinché si arrivi alla stretta di mano definitiva è il versamento dei 25 milioni in un’unica rata. Questa apertura avvicina sempre di più la conclusione della trattativa.