Dalla Spagna: Real Madrid pronto all’assalto per Zaniolo, servono almeno 50 milioni

La Roma è in caduta libera e ora a rischio c’è anche la qualificazione in Europa League. I tifosi giallorossi sono preoccupati per il presente, ma anche per il futuro e le possibili cessioni pesanti, come quella di Zaniolo. Su di lui ci sono i top club europei come la Juventus, alcune squadre della Premier e anche il Real Madrid. Gli spagnoli stanno cercando giocatori giovani in crescita e dal futuro assicurato, vedi i vari Vinicius, Reinier e Rodrygo. Come riporta ‘todofichajes.com’, i Blancos sono pronti all’assalto totale per Zaniolo, che è da tempo in orbita Real. Un interesse che potrebbe concretizzarsi a breve termine, anche se a Madrid sono consapevoli che bisognerà sborsare un minimo di 50 milioni di euro.