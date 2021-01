Calciomercato Roma, Reynolds verso il Benevento: operazione in sinergia con la Juventus

Le strade della Roma e del giovane Reynolds non sembrano destinate ad incrociarsi. Il terzino di proprietà dell’FC Dallas è sempre più vicino ad accasarsi al Benevento, che preleverà il giocatore in sinergia con la Juventus, club destinato a controllare in futuro il percorso del ragazzo. Come riportato da Sky Sport, lo status di extracomunitario di Reynolds non consente infatti ai bianconeri di tesserarlo per questa stagione a causa delle due caselle in rosa già occupate da Arthur e McKennie.

Il giocatore arriverà dunque in Italia alla corte di mister Filippo Inzaghi, con il club campano che avrebbe già presentato all’FC Dallas un’offerta di circa 7,5 milioni di dollari. La Juventus, che aveva inizialmente pensato di portare a termine l’operazione in sinergia con il Cagliari, sembra ora aver fatto lo sprint grazie al Benevento: superata, forse definitivamente, la concorrenza della Roma.