Calciomercato Roma, pronta la prima offerta per Niakhaté. Il Mainz: “Non ci ha contattato nessuno”

La Roma si guarda intorno in cerca del possibile erede di Smalling. Il difensore inglese potrebbe tornare al Manchester United e Petrachi studia la lista dei sostituti. Tra questi c’è anche Moussa Niakhaté, centrale del Mainz reduce da due ottime stagioni in Bundesliga. Il classe ’96 è un vecchio pallino dell’ex dirigente del Torino, ma il ds dei tedeschi Rouven Schröder frena: “È un grande talento, ma abbiamo saputo dell’interesse della Roma solo dai media e assolutamente nessuno ci ha contattato ancora. Non abbiamo bisogno di cedere giocatori per coprire qualche buco finanziario, siamo in una buona posizione”. Come riporta ‘Fussball Transfers’, però, i giallorossi sono pronti a fare la loro prima offerta a breve termine. Tra gli step da superare c’è anche quello di convincere il giocatore, che potrebbe quindi forzare una cessione. Il Mainz, però, ha il coltello dalla parte del manico grazie al contratto in scadenza nel 2023 e nessuna clausola rescissoria programmata.