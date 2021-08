Calciomercato Roma, Podgoreanu via a titolo definitivo: piace allo Spezia

Sul classe 2002 israeliano anche gli occhi di alcuni club inglesi

La Roma prova a sfoltire il gruppo degli esuberi che in questi giorni sono al lavoro a Trigoria. Tra questi anche Suf Podgoreanu, esterno classe 2002, che l'anno scorso è stato convocato più volte da Fonseca in prima squadra. Come riporta Il Tempo, il club giallorosso avrebbe deciso di lasciarlo partire a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbe lo Spezia e alcuni club inglesi.