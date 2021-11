Calciomercato Roma, Pinto pensa a Henrichs del Lipsia come vice-Karsdorp

Con reynolds quasi definitiamente fuori dai giochi la fascia destra è una delle zone su cui intervenire con più urgenza

"Abbiamo una buona squadra, ora dobbiamo costruire una rosa", questo è stato uno dei tanti moniti lanciati da Mourinho, notoriamente insoddisfatto delle seconde linee. Dal mercato di gennaio il tecnico portoghese si aspetta il tanto agognato centrocampista centrale e almeno un terzino destro. Secondo Calciomercato.com, oltre a Pedersen del Feyenoord, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Benjamin Henrichs, attualmente in forza al Lipsia in Bundesliga. Il club tedesco chiede per il ventiquatrenne (che può vantare anche 15 presenze in Champions League) una cifra intorno ai 10 milioni, ma il g.m. giallorosso potrebbe riuscire a concludere l'operazione con un prestito con diritto di riscatto, forte della volontà del giocatore che vorrebbe cambiare aria per giocare di più, una sola partita da titolare in stagione per lui. Karsdorp, che per ora ha dato garanzie importanti, non potrà giocarle tutte e l'ormai definitiva esclusione di Reynolds rende il lato destro della difesa uno dei settori su cui intervenire con più urgenza.