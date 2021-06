Calciomercato Roma, per Sabitzer ipotesi parametro zero nel 2022

Se l'austriaco decidesse di non rinnovare con il Lipsia si potrebbe ragionare su un suo acquisto per la prossima stagione al termine del suo contratto

Il capitano del Lipsia, Marcel Sabitzer, è uno dei nomi più caldi del momento in ottica mercato, anche alla luce del buon Europeo giocato con l'Austria. Sul calciatore austriaco c'è anche la Roma, con José Mourinho suo fan dal duello dei quarti di finale di Champions League tra il suo precedente club, il Tottenham e il Lipsia. Il giocatore ha un contratto fino al 2022 con i tedeschi e al momento non ha ancora avviato trattative per il rinnovo. Oltre ai giallorossi, ci sono anche squadre su di lui, fra cui l'Arsenal. Il Milan, soprattutto, dopo aver lasciato andare Calhanoglu all'Inter, è alla ricerca di un sostituto e potrebbe impensierire la Roma nella trattativa per Sabitzer. Ciò che spaventa maggiormente, come scrive il sito tedesco RB Live, è la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il giocatore potrebbe anche decidere di rimanere un altro anno in Bundesliga per poi svincolarsi al termine del suo contratto il prossimo anno e scegliere in autonomia la futura squadra.