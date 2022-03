Calciomercato Roma, per Mazraoui si inserisce anche la Juventus

Il marocchino è sul taccuino di molti club europei e l'ultima ad essersi inserita è proprio la formazione di Allegri

La Roma è da tempo sulle tracce di Noussair Mazraoui, terzino classe '97 dell'Ajax. Il marocchino ha il contratto in scadenza la prossima estate e il rinnovo sembra essere sempre più lontano con il passare dei giorni, come ammesso dallo stesso calciatore. Come riportato da Tuttomercatoweb, nella corsa all'esterno si è inserita anche la Juventus oltre alle squadre che già avevano chiesto informazioni agli olandesi come Milan, Barcellona, Dortmund e Leverkusen.