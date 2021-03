Calciomercato Roma, Mayoral resta ma Dzeko no: da Vlahovic a Gouiri, ecco la lista di Pinto

La Roma al lavoro per il dopo Dzeko. Sarà un’estate di grandi manovre in casa giallorossa per quanto riguarda il reparto offensivo, che dovrebbe comunque contare ancora su Borja Mayoral. Come scrive ‘gazzetta.it‘, infatti, lo spagnolo è destinato a rimanere almeno un altro anno, anche se non è detto che venga riscattato. Il bosniaco, invece, andrà via a meno che l’eventuale nuovo allenatore non ne chiesa espressamente la conferma per il suo ultimo anno di contratto.

Nella lista degli attaccanti di Tiago Pinto in cima c’è Dusan Vlahovic, che però piace a mezza Europa e per la Fiorentina vale almeno 30 milioni più bonus. Una cifa fuori target per la Roma, soprattutto senza Champions. Scorrendo l’elenco quindi si arriva a Gianluca Scamacca e Jeremie Boga del Sassuolo, ma occhio anche al mercato estero. I giallorossi non hanno perso di vista Luka Jovic del Real Madrid (ora in prestito all’Eintracht Francoforte), ma intanto scala posizioni Amine Gouiri del Nizza. In ogni caso l’identikit, a prescindere dal nome, è stato tracciato: giovane, non troppo caro per cartellino e ingaggio, e con grande voglia.