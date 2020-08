Calciomercato Roma, l’Arsenal su Diawara in caso di addio di Torreira

Dopo l’interessamento del Tottenham, un altro club della Premier League avrebbe sondato il terreno per Amadou Diawara. Come riporta “TuttoMercatoWeb”, infatti, il centrocampista guineano piace all’Arsenal, che punterebbe su di lui per sostituire il partente Lucas Torreira. La Roma valuta il mediano almeno 30 milioni, nove in più di quelli che aveva speso per il suo acquisto la scorsa estate. In questa stagione, Diawara ha disputato trenta partite tra campionato e coppe, ritagliandosi un ruolo da titolare a partire dal mese di novembre.