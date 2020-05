Calciomercato Roma, Klostermann rinnova con il Lipsia fino al 2024 – VIDEO

La Roma vede sfumare la pista Klostermann. Il centrale del Lipsia, che negli ultimi mesi era stato accostato ai giallorossi, ha rinnovato con i tedeschi fino al 2024. La stessa società ha reso noto il prolungamento dell’accordo e, tramite un video su Twitter, ha immortalato il momento della firma sul suo nuovo contratto. Precedentemente il contratto del centrale tedesco era in scadenza al 2021, e il suo profilo era stato valutato come possibile pedina di scambio per ottenere il riscatto di Patrik Schick al Lipsia.