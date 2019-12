Calciomercato Roma, interesse del Bordeaux per Kalinic

Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe non essere giallorosso. Il centravanti croato ha totalizzato solamente 5 presenze stagionali con la maglia della Roma, 3 in campionato e 2 in Europa League, e sembra non aver convinto Fonseca. Secondo quanto riporta Teleradiostereo, ci sarebbe un allenatore pronto a riabbracciarlo, Paulo Sousa, attualmente al Bordeaux. La squadra francese avrebbe messo gli occhi, in ottica mercato di gennaio, sul numero 19 della Roma. Sousa ha già allenato Kalinic dal 2015 al 2017, quando era il tecnico della Fiorentina.