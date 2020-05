Calciomercato Roma, i giallorossi su Acuna e lo Sporting fissa il prezzo

“Con Fonseca stiamo visionando tanti giocatori che potrebbero tornare utili”, lo ha detto Nuno Romano e tra i nomi fatti c’è anche quello di Acuna, terzino sinistro dello Sporting Lisbona. Secondo A Bola, per il momento una trattativa con la Roma ancora non c’è. Il quotidiano, però, precisa come il club portoghese non chiuderebbe a prescindere le porte in faccia a chiunque bussasse alla sua porta. Insomma, tutti i giocatori sono negoziabili a patto che il prezzo sia equo. L’obiettivo, qualora partisse Marcos Acuna, sarebbe di arrivare almeno a una ventina di milioni di euro.