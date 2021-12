Calciomercato Roma, due offerte per Reynolds: lo statunitense è ormai ai saluti

Sirene estere per Reynolds. Il terzino giallorosso piace in Belgio e in Inghilterra

Il mercato di gennaio è con il passare dei giorni sempre più vicino e Pinto è a lavoro per soddisfare le richieste di Mourinho. Uno dei ruoli da puntellare è senza dubbio quello del terzino destro, per poter permettere a Karsdorp di rifiatare in qualche partita. Il suo unico sostituto in rosa è Bryan Reynolds, ma l'americano non ha mai convinto Mourinho che infatti lo ha impiegato solo per 91 minuti in stagione. Per lui come riportato da Calciomercato.it, sono arrivate due offerte. La prima è del Bruges che lo aveva già cercato in estate, incassando però il secco no della Roma per mano dei Friedkin, la seconda arriva dall'Hull City, club inglese di Championship. Lo statunitense è al momento in patria per uno stage con la sua Nazionale e chissà che l'addio alla Capitale, ormai diventato inevitabile, non possa arrivare senza passare da Trigoria.