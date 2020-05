Calciomercato Roma, dall’Olanda: giorni decisivi per il rinnovo di Gravenberch

Al via una settimana cruciale per il futuro di Ryan Gravenberch. Il giovane di proprietà dell’Ajax, riporta Voetbal International, diventerà maggiorenne il 16 maggio e a quel punto la società potrà proporgli un rinnovo di contratto pluriennale. Nel corso delle scorse settimane i colloqui tra gli olandesi e Mino Raiola, l’agente del ragazzo, non sono andati a buon fine e sia la Roma sia la Juventus da tempo tengono sotto controllo la situazione della stella oranje. Infatti, se non dovesse arrivare il prolungamento, l’Ajax sarà costretta con molta probabilità a vendere Gravenbech la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero, vista la scadenza del contratto nel 2021.