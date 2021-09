Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Boca Junios su Pastore

Il Flaco potrebbe tornare a giocare nel campionato argentino

Javier Pastore potrebbe tornare a giocare in Argentina. Come riporta fichajes.net l'ex Psg, oggi svincolato dalla Roma, sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors, insieme ad altri due obiettivi: Wuilker Ángel e Angel Romero. Il Boca ha pensato a lui per dare più classe ed eleganza stilistica ad una rosa carente sotto questo aspetto.