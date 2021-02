Calciomercato Roma, dalla Germania: il Lipsia può acquistare Kluivert per 10-13 milioni

Justin Kluivert e il Lipsia, una storia che potrebbe continuare anche nelle prossime stagioni. L’olandese a ottobre si è trasferito in Bundesliga in prestito, ma secondo la “Bild”, nell’accordo tra la Roma e il club della Red Bull, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al Lipsia di acquistare l’attaccante a titolo definitivo, per una cifra che il quotidiano tedesco stima tra i 10 e i 13 milioni. In questa stagione, Kluivert ha giocato 9 partite nel campionato tedesco, andando a segno in una sola occasione, contro il Bayern Monaco. Attualmente, l’ex romanista è ai box per un infortunio alla caviglia.